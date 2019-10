Evade dai domiciliari per comprare la droga: arrestato giovane

Avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, in casa del padre a Meda. Un 26enne di Merate è stato invece sorpreso dai Carabinieri di Desio nel Parco delle Groane, in zona stazione Ceriano-Groane, dove si era recato per acquistare una dose di stupefacenti. È stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.

Non è tutto. Il 26enne avrebbe dovuto scontare una condanna per stupefacenti in carcere. Invece, il giudice gli aveva permesso di trascorrere la pena in una comunità a Mantova, e poi di raggiungere il padre, in Brianza, a patto di non lasciare mai l'abitazione del genitore. Dopo avere trasgredito questa misura, dovrà tornare in carcere.