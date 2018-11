Valmadrera, la montagna frana: automobile inghiottita dai massi a Parè

La montagna cede a Valmadrera, in frazione Parè. Poco dopo le ore 12.30 di martedì 6 novembre, nel tratto tra l'Hotel Terrazzo Villa Giulia e l'Hotel Bellavista, si è verificata una frana che ha praticamente seppellito un'autovettura, fortunatamente vuota. Il materiale si è distaccato all'interno di una proprietà privata e, come detto, ha coinvolto una quattro ruote in quel momento vuota.

Il tratto è statao chiuso al traffico veicolare: sul posto ci sono i pompieri del Comando Provinciale di Lecco, entrati in azione con parecchi uomini per risolvere l'emergenza ed eseguire i rilievi del caso.

