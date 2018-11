Disgaggio in corso a Bellano, messa in sicurezza a Parè: strade ancora chiuse

Si preannunciano ancora giorni di disagio per gli automobilisti che necessitano della Strada Provinciale 72, al momento chiusa tra Bellano e Varenna in località Tre Madonne a seguito della frana caduta a monte della carreggiata, dalla parete di una proprietà privata (e fortunatamente contenuta dalle reti paramasso) la scorsa domenica.

Anche nella giornata di oggi, venerdì, sono infatti proseguite le operazioni di disgaggio: impressionante il materiale instabile portato sulla strada dai tecnici provinciali (lo mostriamo nella foto). Le operazioni, rallentate dalla pioggia di questi giorni, non sono ancora terminate e l'auspicio del Comune di Bellano è di poter provvedere alla riapertura della strada con l'inizio della prossima settimana.

Stessa situazione si sta vivendo a Valmadrera, con la strada della Rocca di Parè. In atto c'è un intervento di messa in sicurezza simile a quello bellanese. «Stiamo aspettando la richiesta dei privati per l'allungamento dell'ordinanza di chiusura - ci ha spiegato in giornata il sindaco Donatella Crippa - perché l'intervento richiederà più tempo del previsto tra la messa in sicurezza della parte verde sopra la strada e la rimozione dei massi caduti sulla rocca».

In questo caso impossibile, al momento, sbilanciarsi su una possibile data di riapertura.