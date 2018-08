Fulmine incendia contatore, alberi in strada: la furia del maltempo

La serata di mercoledì, sotto un improvviso e violento temporale, è stata davvero impegnativa per i pompieri del Comando di Lecco.

Oltre agli allagamenti a Lecco e nell'hinterland, i disagi principali causati dalle avverse condizioni meteorologiche si sono verificati nella zona del centro lago dove le precipitazioni sono state molto intense. Alberi sono crollati e finiti in strada ad Abbadia Lariana, Lierna e Vestreno.

A Taceno, intorno alle 21, una squadra del Distaccamento di Bellano, con autopompa, è intervenuta per domare le fiamme provocate da un fulmine. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il locale in attesa dell'arrivo di tecnici specializzati per riparare il contatore.

Alle 22 un'altra uscita per la segnalazione di una barca in difficoltà davanti al centro abitato di Bellano. Una squadra del locale Distaccamento è intervenuta con un mezzo nautico, ma le operazioni di ricerca, durate più di un'ora, hanno prodotto esito negativo.

La squadra, una volta rientrata in sede, è stata dirottata con autopompa sulla Provinciale 72 per un incidente stradale nel comune di Varenna che ha coinvolto due auto ma per fortuna non ha avuto conseguenze per gli automobilisti.