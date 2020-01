È rientrata la donna di Galbiate scomparsa da ieri

Una buona notizia: alle 9.30 di questa mattina è stata ritrovata la donna di Galbiate scomparsa da ieri, sabato. La Prefettura di Lecco, tramite i propri canali social, aveva annunciato l'attivazione delle ricerche per ritrovare Elena P., 47 anni. Dopo ore di apprensione la svolta: la donna è rientrata a casa.

"Da questa notte si cerca senza sosta la signora Elena P. , classe 1972, allontanatasi da Galbiate nel pomeriggio di ieri per una passeggiata e non più rientrata" - era stato scritto nell'appello diffuso poco dopo le 8. La signora Elena è alta 1 metro e 62 centimetri, ha occhi e capelli castani. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni scuri, un piumino blu ed una piccola borsa di colore rosso.

Da subito si erano attivati nella ricerca della 47enne i Carabinieri della Stazione di Olginate. Poco fa la svolta che ha sancito il buon esito della vicenda.