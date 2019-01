Canadair si riforniscono ad Abbadia per domare incendio a Valbrona

Da domenica il cielo sopra l'abitato di Abbadia Lariana è solcato da due canadair impegnati a cercare di domare un incendio sviluppatosi nel weekend nelle campagne di Valbrona, esattamente di fronte al comune lariano.

Gli aerei si riforniscono nello specchio d'acqua antistante Abbadia, verso il Moregallo, passando a poche decine di metri sopra le abitazioni per poi risalire e virare verso il monte dall'altra parte del lago.

L'incendio è visibile a occhio nudo anche dalla sponda lecchese e lo è stato maggiormente durante la notte: l'alta colonna di fumo si propaga dalla sommità della montagna ed è lì che i Canadair scaricano l'acqua nel tentativo di contenere le fiamme.

Il rogo si è propagato, per cause ancora da accertare, nella notte tra sabato e domenica in una vasta distesa di prati a est del comune di Valbrona, ed è stato alimentato dalle forti raffiche di vento delle scorse ore. Impegnati nelle laboriose operazioni i Vigili del fuoco di Como attraverso, appunto, l'utilizzo di due canadair e di un elicottero, oltre ai volontari di Protezione civile che nella zona hanno allestito un campo base.

L'allerta per rischio incendi diramato nella giornata del 5 gennaio da Regione Lombardia rimane in codice rosso (elevato) fino a nuova comunicazione.