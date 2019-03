Alberi crollati, tetti scoperchiati: il vento devasta il territorio. Fiamme sul Cornizzolo

Un incendio si è sviluppato in mattinata sul Monte Cornizzolo. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate in poco tempo prossimità della vetta, sprigionando un'alta colonna di fumo ben visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto è in corso l'intervento dei Vigili del fuoco di Como anche con l'ausilio dell'elicottero.

Nella notte fra lunedì e martedì gli interventi dei pompieri del Comando di Lecco (che sono ancora impegnati di supporto nell'incendio della discarica di Mariano Comense) sono stati moltissimi, ben 75, a causa delle fortissime folate di vento: la maggior parte per alberi sradicati (uno, di grosse dimensioni, è crollato sulla sede stradale lungo la Lecco-Bergamo), tetti scoperchiati e calcinacci caduti, sull'Altolago, nell'hinterland lecchese, a Valmadrera e in Brianza. Fra Calolzio e Olginate l'intervento ha riguardato un piccolo incendio.

Sopra un albero caduto a Galbiate (Foto Marco Bonacina/Facebook)

Danni sono stati registrati in diverse zone del territorio. A Casatenovo la strada in centro è stata chiusa (e lo è tuttora) tutta la notte a causa del crollo di pezzi di intonaco dall'ex Vismara, mentre a Civate un analogo provvedimento ha riguardato la scuola dell'infanzia Nava. A Lecco, la Basilica di San Nicolò è attualmente chiusa ai fedeli per i danni causati dalle forti raffiche a un vetro della struttura.

Nello specifico, l'attività dei Vigili del fuoco ha riguardato:

20 interventi per tetti totalmente o parzialmente scoperchiati;

12 interventi per alberi caduti sulla sede stradale o su case;

28 interventi per rimozione manufatti pericolanti come persiane, cartelli stradali e parti di ponteggi;

3 per incendi di vegetazione boschiva nei comuni di Cesana Brianza, Airuno e località Lavello di Calolziocorte;

12 per altra tipologia

Le richieste di intervento sono pervenute principalmente dalla parte meridionale della provincia, dove il forte vento ha fatto sentire maggiormente la sua forza. I comuni dai quali sono arrivate le maggiori richieste di soccorso sono stati:

Lecco, Valmadrera e Civate con 14 interventi

Molteno e Suello con 6 interventi

Merate e comuni limitrofi 15 interventi

Calolziocorte 4 interventi

