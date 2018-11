Rimorchio di un camion va a fuoco a venti metri dal distributore sulla SS36

Pauroso incendio lungo la Strada Statale 36, all'altezza di Mandello, in un'area di servizio sulla carreggiata Sud, in direzione Lecco.

Intorno alle 6 del mattino il rimorchio di un camion è stato avvolto dalle fiamme mentre il veicolo procedeva sulla strada, alzando da subito un'intensa colonna di fumo. Ad accorgersi del rogo è stato lo stesso autista del mezzo pesante, che è riuscito prontamente ad accostare nell'area di servizio sulla SS36 senza causare danni a persone o ad altri mezzi.

Da ore i Vigili del fuoco del comando di Lecco sono al lavoro con diverse squadre (al momento in cui scriviamo utlizzando due autopompe) per domare il rogo e mettere l'area in sicurezza. Sul posto anche il personale dell'Anas. L'accesso all'area di servizio è stato temporaneamente interdetto per garantire lo svolgimento delle operazioni.

A complicare l'intervento dei Vigili del fuoco la prossimità del distributore di benzina, che ha costretto i pompieri a seguire procedure specifiche e a scaricare la merce contenuta nel rimorchio - bustine di camomilla di una nota marca - per evitare che bruciasse.

Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l'incendio, anche se l'ipotesi più probabile - dalle informazioni raccolte sul posto - è un malfunzionamento dei freni che avrebbe dato vita alle fiamme.