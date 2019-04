Incidente tra due auto in Valsassina, soccorsa una sessantenne

Momenti di paura e pronto intervento dei soccorsi in codice rosso questa mattina in Valsassina per un incidente che ha coinvolto due auto. Lo schianto si è verificato alle 7.45 lungo la Strada provinciale 62 nel comune di Primaluna. Sul posto l'ambulanza del Soccorso di Introbio e l'elicottero da Bergamo, allertati anche Vigili del Fuoco e Polstrada.

Dopo lo spavento iniziale, le condizioni delle due persone coinvolte si sono per fortuna rivelate non gravi. Una donna di 61 anni ha riportato diverse contusioni ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Lecco. L'uomo di 26 anni che viaggiava a bordo dell'altra vettura coinvolta è uscito apparentamente illeso dall'incidente. L'intervento dell'elisoccorso si è quindi concluso sul posto, senza necessità di trasportare pazienti.