Incidente al passaggio a livello: locomotore contro automobile

A distanza di pochi giorni dallo scontro tra treni di Inverigo un altro incidente ferroviario si è verificato in provincia di Como, questa volta a Erba. Un locomotore di servizio (non utilizzabile per il trasporto di persone) si è scontrato con un'automobile all'altezza del passaggio a livello di via Trieste.

Il conducente, un uomo di 53 anni, non ha riportato ferite, forse grazie alla sua prontezza di riflessi che gli ha consentito di uscire dall'abitacolo prima dello scontro. L'impatto, come mostrano le foto dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto, è avvenuto tra il locomotore e la parte posteriore della vettura. Forse la vettura è rimasta ferma sulla ferrovia mentre attraversava i binari. Non è chiaro se la causa sia stata un guasto dell'auto o un tardivo tentativo di oltrepassare il passaggio a livello mentre le sbarre si stavano chiudendo.