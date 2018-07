Azzarda il sorpasso e si scontra contro un camion: motociclista finisce al "Mandic"

Si è procurato un trauma cranico il 37enne motociclista rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto verso le 16 in via Papa Giovanni 23, a Santa Maria Hoè. L'uomo, di Colle Brianza, avrebbe azzardato un sorpasso mentre viaggiava sulla carreggiata, scontrandosi poi contro un camion in fase di svolta. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione, tant'è vero che i mezzi di soccorso sono stati inviati in codice rosso: da Casatenovo è stata inviata una un'ambulanza, unitamente a un'automedica. Sul posto anche il sindaco Brambilla, una pattuglia della polizia locale, che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente con precisione.

Il 37enne è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Mandic" di Merate.