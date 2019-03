Incidente sulla SS36, lo svincolo chiude a Pescate e il traffico va in tilt

Mattinata di grandi disagi per gli automobilisti sulla SS36 e sulla Provinciale 72 a Pescate a causa di un tamponamento verificatosi sul terzo ponte, all'uscita del tunnel del Monte Barro in direzione Lecco, che ha coinvolto tre veicoli, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti.

Uno dei mezzi coinvolti nell'incidente ha preso fuoco, richiedendo l'intervento, oltre alla Polizia stradale, anche dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco.

Lo svincolo di Pescate è stato temporaneamente chiuso per consentire l'intervento di rimozione dei mezzi incidentati, causando il congestionamento del traffico sulla Provinciale 72 da Pescate. La riapertura è avvenuta intorno alle 10.

