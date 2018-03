Violento schianto nel tunnel della "Meridiana": donna in ospedale

Sono fortunatamente non gravi le condizioni della donna di 39 anni schiantatasi con la sua vettura sulle pareti della galleria della Strada Statale 36 che conduce all'esterno del centro commerciale "La Meridiana" di Lecco. La donna ha perso il controllo della sua autovettura e si è violentamente schiantata, rendendo necessaria l'uscita dei mezzi di soccorso in codice rosso. Sul posto sono arrivati i mezzi e il personale medico della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco del comando provinciale, un'automedica e una pattuglia della Polizia Stradale di Lecco.

Ancora da accertare le cause del sinistro, che sono al vaglio degli agenti inviati in loco, che hanno anche messo in sicurezza la zona fino al ripristino della regolare viabilità.