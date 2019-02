Oggiono: si scontrano due auto, grave un uomo

Parecchi mezzi e uomini del personale di soccorso sono intervenuti nel primo pomeriggio odierno sulla Oggiono-Molteno. Al vaglio le condizioni di tre persone, coinvolte in un brutto incidente frontale tra due autovetture avvenuto all'altezza dell'intersezione tra la Strada Provinciale 49 e via Mognago: gravi, in particolare, quelle di un 58enne, trasportato in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco con un trauma definito "importante" dai medici intervenuti; meno serie, stando a quanto appreso, le ferite occorse a una giovane di 20 anni e a un altro uomo, di 53 anni.

Mezzi e personale di soccorso sul posto

Sul posto, come detto, si sono portati pompieri, polizia locale, un'ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera, una della Croce Bianca di Merate e un mezzo di soccorso avanzato (MSA2, automedica).