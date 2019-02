Pescate: uomo viene investito in via Roma e finisce in ospedale

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 8 febbraio a Pescate, in via Roma, principale arteria viabilistica di quel tratto del Lecchese. Un giovane uomo straniero, un pedone, è stato investito e scaraventato a terra all'altezza dell'attraversamento pedonale posta di fronte alla bocciofila, rimediando delle serie ferite. La strada è stata brevemente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e lunghe code si sono formate in tutte le direzioni.

Soccorsi in codice rosso

L'impatto ha reso necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112): sul posto è stata inviata, con il codice di massima urgenza, una squadra dei Volontari di Calolziocorte, che ha preso in carico il ferito e l'ha trasportato in codice giallo (ferite gravi, ma non in pericolo di vita) presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato ricoverato per i necessari accertamenti medici; inviato anche il personale di soccorso avanzato (MSA2, automedica). Sul posto anche forze dell'ordine e Vigili del Fuoco.