Tamponamento sulla SS36, inevitabili code a Molteno

Incidente questa mattina sulla Strada Statale 36 all'altezza di Molteno. Due auto si sarebbero tamponate poco dopo la concessionaria dell'Iveco, provocando il ribaltamento di una Honda Jazz al volante della quale si trovava una 36enne. Alla guida dell'altro veicolo, una Chevrolet, un uomo di 58 anni.

Entrambi gli automobilisti sono rimasti leggermente feriti dal violento schianto, e sono stati trasportati in ospedale a Lecco da un'ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Lecco per rimuovere i mezzi coinvolti nel sinistro e facilitare lo scorrimento del traffico. Lunghe code si sono formate infatti sulla carreggiata Sud della SS36. Per gestire l'emergenza è stata istituita temporaneamente l'uscita obbligatoria a Molteno.