Valmadrera: donna investita davanti alla caserma dei carabinieri. Trasferita in ospedale

Investimento nella prima serata di lunedì a Valmadrera, di fronte alla locale caserma dei carabinieri posizionata in corso Promessi Sposi: una donna di trent'anni è stata colpita e sbalzata e terra, in prossimità delle striscie pedonali, da un mezzo sopraggiunto dalla zona di Parè e diretto verso Civate. L'automobilista, probabilmente tradito dall'oscurità e dall'asfalto reso bagnato dalla pioggia caduta sulla zona, non è riuscito a evitare l'impatto con la giovane, per cui si sono resi necessari i soccorsi in codice rosso.

I soccorsi

Allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze (112), i volontari di Lecco Soccorso si sono portati in città insieme a un mezzo di soccorso avanzato (automedica); sul posto, ovviamente, c'erano già i militari, che hanno temporaneamente chiuso una corsia di marcia mediante l'utilizzo di alcuni coni segnaletici. La malcapitata, al temine delle operazioni di primo intervento, è stata caricata sull'ambulanza ed è stata trasportata in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dove si trova ricoverata con vari traumi.