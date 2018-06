Scooter contro automobile, ragazzo di 21 anni finisce in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Valmadrera, in Viale Promessi Sposi. Coinvolti un'automobile e uno scooter che si sono scontrati. Ad avere la peggio il centauro, un 21enne, soccorso dai volontari della Croce rossa di Lecco e dall'automedica dell'Aat Lecco.

Per il giovane un forte trauma ma nessuna grave conseguenza, è stato successivamente trasportato in ospedale in codice verde.

Un'ora prima, intorno alle 16.30, stessa dinamica di incidente a Bulciago, lungo la SS Briantea. Una donna di 24 anni in sella al proprio mezzo a due ruote ha riportato ferite e traumi giudicati in codice giallo ed è stata accompagnata dai paramedici della Croce Bianca di Besana in ospedale. Allertata la Polizia stradale di Lecco.

