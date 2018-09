Cronaca Viganò / Via Guglielmo Marconi

Infortunio sul lavoro a Viganò: operaio si schiaccia un braccio

L'incidente si è verificato intorno alle 9.50 in un impianto di Via Guglielmo Marconi 10, coinvolgendo un uomo di 39 anni successivamente trasportato in ospedale a Monza