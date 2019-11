Serata alcolica nel Lecchese: tre interventi del soccorso in provincia

Triplo intervento, nella serata di sabato, operato dai soccorritori volontari per altrettanti allarmi dettati dall'abuso di sostanze alcoliche. Coinvolte tre persone di diverse età, tra cui un adolescente.

Il primo intervento a Brivio intorno alle 22.45, in Via Fossa Castello, per una 43enne. L'ambulanza della Croce Bianca di Merate è arrivata sul posto e ha trasportato la paziente al Mandic in codice verde.

Poco prima di mezzanotte, a Calolzio in Via Istria, altra chiamata; in questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sempre a Calolzio, intorno alle 0.45, in Via Padri Serviti è stato necessario l'intervento della Croce San Nicolò di Lecco e di un'automedica per un 16enne, trasferito al Manzoni in codice giallo.