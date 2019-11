Tenta di salire sul treno in corsa ma cade violentemente, grave 63enne a Colico

Grave incidente sui binari della ferrovia a Colico. È accaduto poco prima delle 18 di venerdì, nei pressi della stazione in Via Roma: un uomo di 63 anni ha cercato di salire su un treno in corsa ed è rovinato sui binari. Come riferito dai colleghi di SondrioToday.it, secondo quanto hanno riportato alcuni testimoni l'uomo, giunto in ritardo sulla banchina della stazione ferroviaria colichese, avrebbe avuto la malaugurata idea di tentare di salire in corsa sul convoglio già in movimento, per l'esattezza sull'ultima carrozza. Il macchinista, accortosi di quanto stava per accadere, avrebbe tirato d'emergenza il freno del treno ma non sarebbe bastato. Il 63enne sarebbe rovinato a terra pesantemente, dietro il mezzo diretto a Lecco, sbattendo violentemente contro i binari. La dinamica è comunque ancora tutta in via di accertamento.

I soccorsi arrivati a Colico

Dalle prime informazioni raccolte, pare che la persona sia rimasta sempre cosciente. Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorsi: l'ambulanza della Croce rossa di Colico, l'automedica, i Vigili del fuoco del comando di Sondrio e i Carabinieri del comando provinciale per raccogliere elementi utili a ricostruire il drammatico episodio. Il 63enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, con gravi politraumi. Le sue condizioni sono serie.