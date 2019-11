Colico, 63enne investito da treno: è in gravi condizioni

Grave incidente sui binari della ferrovia a Colico. È accaduto poco prima delle 18, nei pressi della stazione in Via Roma: un uomo di 63 anni è stato urtato da un treno in transito, per motivi ancora in fase di accertamento.

Dalle prime informazioni raccolte, pare che la persona sia rimasta sempre cosciente. Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorsi: l'ambulanza della Croce rossa di Colico, l'automedica, i Vigili del fuoco del comando di Sondrio e i Carabinieri del comando provinciale per raccogliere elementi utili a ricostruire il drammatico episodio. Il 63enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, con gravi politraumi. Le sue condizioni sono serie.

Al momento i riflessi sul traffico ferroviario hanno comportato ritardi fino a 15 minuti, destinati con ogni probabilità ad aumentare in serata. Il treno 5285 è fermo sui binari a Colico e per consentire il soccorso alla persona investita nell'incidente, come annunciato da Trenord, terminerà lì la sua corsa.