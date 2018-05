Iniziata la demolizione dei due edifici comunali in Via Parini

È iniziata questa mattina, mercoledì, la demolizione di due edifici di proprietà comunale in Via Parini. Sarà una giornata di "passione" per i residenti della centralissima via cittadina, e per chi la percorre quotidianamente.

I due edifici oggetto della demolizione si trovano all'altezza dei civici 6 e 10. Oggi, per consentire lo svolgimento dei lavori, la direttrice - nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nava e il civico 10 - resterà chiusa al traffico veicolare e al transito dei pedoni fino alle ore 19. Sarà tuttavia garantito un percorso pedonale lungo il lato sinistro della via per i residenti e per l'accesso ai pubblici esercizi.

I parcheggi pubblici saranno fruibili, raggiungibili da via Nino Bixio e dalla parte alta di via Parini. Il traffico proveniente dal lungolago e diretto in via Parini verrà deviato sulle vie Malpensata e Bixio, mente i veicoli in uscita dal parcheggio a pagamento di via Nava potranno raggiungere il lungolago passando da via Torri Tarelli.

