Incidente sulla ferrata Medale, elisoccorsi due giovani escursionisti

Due giovani escursionisti sono stati elisoccorsi a seguito di un incidente in montagna avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì. Poco dopo le 16.30 è scattato l'allarme al 118 per prestare aiuto a un ragazzo e a una ragazza, entrambi di 22 anni, trovatisi in difficoltà sulla ferrata del Medale.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino (Cnsas XIX delegazione Lariana) e i Vigili del Fuoco di Lecco con l'ausilio dell'elisoccorso arrivato da Como. Un'ora dopo, nel momento in cui scriviamo, le operazioni sulla vetta lecchese sono ancora in corso. L'intervento per aiutare i due escursionisti "incrodati" in parete è stato attivato e portato avanti in codice giallo.