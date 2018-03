Il CFPA e la Valsassina protagoniste a "Linea Bianca": appuntamento su Rai 1

Le telecamere di Linea Bianca, la popolare trasmissione di Raiuno condotta da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, hanno fatto visita al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo per effettuare alcune riprese per la puntata che andrà in onda sabato 24 marzo alle 14.00 e avrà come scenario la Valsassina.

Il grande alpinista ed esperto di montagna Lino Zani si è improvvisato chef e con l’ausilio di alcuni ragazzi del CFPA di Casargo si è cimentato in cucina per realizzare alcuni piatti della tradizione valsassinese: filetto di cervo con polenta taragna e bagnarella, risotto ai mirtilli con taleggio, torta con grano saraceno e marmellata di lamponi

“Siamo stati contattati dalla produzione della trasmissione che ha voluto registrare alcune immagini presso la nostra scuola, utilizzando in particolare la cucina, la cucina didattica e la pasticceria - commenta il presidente di APAF Nunzio Marcelli - Abbiamo accettato volentieri e messo a disposizione le nostre strutture perché per la nostra scuola si tratta di una vetrina molto prestigiosa e di una importante occasione di promozione su un palcoscenico nazionale”.

