Tragedia di Venezia: Nicolini è la seconda vittima lecchese. Invernizzi in Rianimazione

È l'imprenditore nautico Luca Nicolini la seconda vittima lecchese, oggionese per la precisione, del tragico incidente avvenuto martedì sera a Venezia, in cui ha perso la vita anche il geniale Fabio Buzzi. La notizia è stata riferita dall'Assonautica di Venezia, che «si stringe al cordoglio delle famiglie dei tre componenti dell’equipaggio che ieri sera hanno perso la vita a Venezia in un tragico incidente in mare». La terza vittima risponde al nome del pilota inglese Eric Hoorm. Sul posto, martedì sera, c’era il consigliere di Assonautica Venezia Gianni Darai, uno dei tre cronometristi del record, nonché grande amico di Buzzi.

Le condizioni di Mario Invernizzi

Per quanto riguarda le condizioni di Mario Invernizzi, imprenditore e pilota lecchese, si trova ricoverato all’ospedale Civile di Venezia. Stando a quanto riferiscono fonti ospedaliere, l'uomo è monitorato all'interno del reparto di Rianimazione, ma è sotto controllo. Avrebbe accusato traumi importanti, soprattutto al torace. Sembrerebbe, inoltre, che fosse seduto su sedili posteriori e sarebbe rimasto sempre cosciente dopo l'incidente.