Lunedì i funerali di Pietro, il giovane morto nell'incidente in moto di Torre De' Busi

Verranno celebrati lunedì 28 maggio alle 15.30 nella chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte i funerali di Pietro Augruso, il giovane di soli 26 anni che ha perso tragicamente la vita ieri mattina in un incidente in moto lungo la provinciale 177 che collega Torre De’ Busi con Caprino Bergamasco. Ora la salma del giovane, che abitava a Calolzio in via Pertus, si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Lecco. Da qui lunedì verrà portata, alle 15, nella chiesa del centro di Calolzio per le esequie.

Saranno in tantissimi gli amici e conoscenti che vorranno tributare l’ultimo commosso saluto a Pietro Daeva (così era conosciuto e si faceva chiamare su Facebook) stringendosi intorno al papà Antonio, ferroviere, e alla mamma Letizia, dipendente del Tribunale di Lecco, in questo terribile momento di dolore.

Intanto, in queste ore, sono tantissime proprio sui social network le parole commosse scritte in ricordo di Pietro Augruso, parole di cordoglio, di vicinanza alla famiglia, e di rabbia per una giovane vita spezzata troppo presto. «Ci lamentiamo ogni giorno per delle banalità, assurdità, e quando si sfiora con le dita di una mano la morte si comprende quanto sia preziosa la vita e quanto ci lamentiamo spesso per niente - ha scritto un’amica - Ti voglio ricordare con il sorriso stampato sul volto, perché, non lo dico per circostanza, ma perchè è assolutamente la verità: tu sorridevi sempre e comunque. Tu vivi dentro di noi, non ti dimenticheremo mai». E ancora: «Sono sempre le persone più belle nel cuore che se ne vanno. Ora che sei un angelo bellissimo infondi coraggio alla tua famiglia e a tutti noi. Sei e rimarrai sempre nei nostri cuori».