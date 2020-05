Lutto nel mondo della politica lecchese: addio a Bruno Colombo

Mondo della politica in lutto per la scomparsa di Bruno Colombo, spentosi all'età di 70 anni nella sua abitazione in Valsassina.

Caratterizzato da una forte personalità, vulcanico, Colombo era stato sindaco di Ballabio e a lungo coordinatore provinciale di Forza Italia, che condusse a ottimi successi elettorali nel territorio fra il 1999 e il 2007.

Forza Italia Lecco lo ha ricordato con un post sulla pagina Facebook ufficiale. «Costruì una rete di persone che amavano la politica e sapevano confrontarsi sul futuro del territorio - si legge - Il "Bruno" o lo amavi o lo odiavi ma di certo non potevi che stimarlo! Aveva un carattere forte e deciso che sapeva mettere tutti in riga anche nel difficile mondo della politica: ascoltava e ponderava ma poi l'ultima parola era sempre la sua. Alla famiglia le più sentite condoglianze da tutti noi».

Così lo ha ricordato Mauro Piazza, esponente di FI e consigliere regionale. «Caro Bruno, sei andato via alla tua maniera, improvvisamente, spiazzando, come una delle strambate alle quali hai abituato chiunque ti stesse vicino - sono le sue parole - Lunedì scorso ho capito che sarebbe stato l'ultimo "ciao Bruno!", ma non volevo ammetterlo. Ce ne siamo fatte di tutti i colori, nel bene e nel male, così diversi tra di noi, eppure così magnetizzati dalla politica, che è un Nord che permette sempre di ritrovarsi. E allora, per salutarti, non rimane che dire che ti ho voluto bene: la cosa meno politica che potessimo, entrambi, immaginare».

Il funerale di Bruno Colombo si svolgerà mercoledì 27 alle ore 15 presso la chiesa di Maggio in Valsassina.