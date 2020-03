Il mondo del volley lecchese perde una delle sue anime: addio a Luciano Lavecchia

Lutto nel mondo dello sport lecchese, in particolare della pallavolo e della "famiglia" Picco Lecco. Si è spento improvvisamente, all'età di 73 anni, Luciano Lavecchia, grande protagonista per decenni del mondo del volley lecchese, in qualità di presidente e dirigente della Picco, oltre che presidente del comitato provinciale della Fipav. Attualmente ricopriva la carica di vicepresidente.

«Luciano, per tutti noi amici “Babbo” o “Lucio”, con la sua costante presenza agli allenamenti e alle partite non faceva mai mancare il suo incitamento, derivante da una forte passione ed entusiasmo genuino - lo ricorda sulla pagina Facebook ufficiale l'attuale presidente della Pallavolo Lecco Alberto Picco, Dario Righetti - La sua sincera dedizione era amata da tutti noi, giovani e meno giovani anche perché durante ogni Consiglio Direttivo tendeva sempre a ricordare momenti storici della nostra Associazione».

«Credeva tantissimo nei nostri progetti, soprattutto quelli sui giovani e, con grande rammarico, ricordo che proprio alcuni giorni fa parlavamo dei progetti futuri e del prossimo anno in cui la Picco festeggerà i 50 anni dalla sua fondazione - prosegue Righetti - Per tali motivi non riesco ancora a credere che ai prossimi allenamenti non ci sarà più Lucio a chiamarmi per sapere a che ora riesco a passare per aggiornarmi sulle ultime novità o necessità. Anche a nome dei consiglieri attuali, posso assicurare che continueremo a tenere vivi i principi e i valori associativi della Picco in cui Lucio ha creduto fino alla fine, anche perché siamo certi che continuerà a sostenerci con il suo sorriso da lassù». I funerali di Lavecchia, considerata l'emergenza Covid-19, si svolgeranno in forma privata.