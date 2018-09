Braccati dai carabinieri, scappano nei boschi: ritrovate droga e machete, caccia ai fuggitivi

Nella mattinata di giovedì 20 settembre i Carabinieri della Stazione di Oggiono, impegnati in attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato in prossimità di area boschiva del comune di Annone Brianza due giovani che, alla vista dei militari, si sono dati a precipitosa fuga nella boscaglia, facendo perdere le proprie tracce.

In tale contesto i predetti si sono disfatti di un panetto del peso di cento grammi di hashish, trenta grammi di eroina, quindici grammi di cocaina, materiale vario per la confezione delle dosi, un machete, nonché la somma in contanti pari ad euro millesettecento euro in biglietti di vario taglio, ritenuta dai militari provento dello spaccio. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato.

Sono tuttora in corso attività investigative, tese all’identificazione dei due fuggitivi.