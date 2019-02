Svincolo di Maggiana: nel fine settimana il sopralluogo di Guia Termini

Si torna a parlare dello Svincolo di Maggiana, bretella della Strada Statale 36 per la cui realizzazione è stato approvvato lo studio di fattibilità nel corso del mese di novembre 2018. Dopo aver elencato i dieci motivi per cui hanno deciso di dire "No" all'opera, gli attivisti del Movimento Cinque Stelle condurranno la deputata bergamasca Guia Termini, giovane portavoce alla Camera del Movimento, in un sopralluogo che si terrà nella zona indicata dal progetto. La parlamentare sarà in paese sabato 2 marzo alle ore 10.