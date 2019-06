Maltempo, quasi mille evacuati in provincia. Chiesto lo stato di emergenza

Una situazione critica, con gran parte della Valsassina e la Valvarrone in ginocchio. A seguito del maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore sul territorio, la Provincia di Lecco si è subito attivata con il sistema di Protezione civile, con il coordinamento della Prefettura, per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio, in particolare in Alto Lago e in Valsassina, zone maggiormente coinvolte con quasi mille evacuati.

La situazione più critica infatti riguarda il corso del torrente Varrone e i Comuni di Premana, Pagnona, Casargo, Valvarrone, Vendrogno, Dervio, Primaluna, oltre a Morterone, rimasto isolato per una frana sulla strada provinciale 63. Si tiene sotto costante controllo la diga di Premana (nella foto inviataci da un lettore), i cui livelli in queste ore destano preoccupazione, come ha ricordato anche il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.

I dati forniti dalla Prefettura

Solo a Dervio sono circa 600 persone ricoverate presso palestre e un villaggio turistico siti nei comuni di Colico e Bellano. A Primaluna, circa 220 persone sono ricoverate presso la locale scuola materna, per l'esondazione dei torrenti Molina, Fuùs e Noci Valsassina; la SP62 risulta parzialmente interrotta.

Sul posto c'è un cospicuo dispiegamento di forze dell'ordine con elicottero, Polizia di Stato, Polstrada, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri. Nella circostanza, inoltre, la linea ferroviaria Milano-Tirano risulta interrotta all'altezza di Dervio, come anche la SP72 rivierasca della sponda orientale del Lago di Como.

La Provincia di Lecco, per tutelare maggiormente i Comuni e gli altri enti del territorio, si è già attivata per chiedere a Regione Lombardia la dichiarazione di stato di emergenza, coinvolgendo anche eventuali altre Province interessate, tra cui la Provincia di Sondrio, che si trova parzialmente isolata con la linea ferroviaria interrotta in più punti.

Solidarietà dal Governatore

Il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha già parlato personalmente con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha subito manifestato la sua solidarietà e ha assicurato la massima disponibilità per il riconoscimento dello stato di emergenza.

Premana invasa dal fango