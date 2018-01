Mandello, investita mentre attraversa: ferita una 60enne

Una donna di 60 anni è stata investita questa mattina in via Parodi a Mandello, nelle vicinanze delle poste. La donna stava attraversando la strada quando è stata presa da un'auto. Per lei, frattura di un femore e trauma al bacino. Sul posto, la polizia locale per spiegare la dinamica dell'incidente, e i sanitari del 118 e il soccorso Mandellese che hanno verificato la stato di salute della 60enne per poi trasportarla all'ospedale Manzoni in codice giallo.

Niente da fare, purtroppo, per Salvatore Rignanese, il 76enne investito la sera dell'Epifania in viale Redipuglia. L’uomo è stato immediatamente trasportato al Manzoni in codice rosso, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e, una volta arrivato al nosocomio, non ce l’ha fatta.