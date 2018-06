Lavori in Via Parodi, tre mesi di passione: ma i mandellesi si sono già abituati

Saranno tre mesi di "passione". Con l'inizio dei lavori, lunedì scorso, i cittadini mandellesi hanno cominciato a familiarizzare con la viabilità temporanea che stravolgerà il centro del paese fino all'11 settembre.

L'intervento interesserà i sottoservizi e la pavimentazione di Via Parodi, nel tratto dall'incrocio con Via Combattenti sino all'imbocco di Via Risogimento, in prossimità del passaggio del torrente Meria.

«In questi primi giorni non abbiamo riscontrato problemi particolari - spiega il comandante di Polizia locale Mario Modica - Qualche difficoltà era lecito attendersela, ma niente di insostenibile. Direi che i mandellesi hanno compreso le esigenze e si sono presto adattati. Nel frattempo si sta provvedendo anche al rifacimento della segnaletica orizzontale».

La viabilità mandellese verrà comunque messa a dura prova nei tre mesi estivi. Chi giunge in centro dalle frazioni alte (Molina, Somana) e dalla zona del Sacro Cuore può transitare lungo la stretta Via Cavour (e il relativo passaggio a livello) per raggiungere la Provinciale 72, mentre nel senso opposto è possibile sfruttare Via Sottopassaggio che dalla P72 conduce in Via Risorgimento. Oppure, come pare stia accadendo, sfruttare il più ampio e comodo Viale della Costituzione.

«In tanti lo scelgono per entrare e uscire dal paese - prosegue Modica - ci si impiega magari un minuto in più, ma si evitano i disagi del centro. Io stesso ho effettuato, questa mattina (venerdì, ndr) un monitoraggio in Via Cavour, per capire se si registra un aumento del volume di traffico verso la Provinciale 72. Ma in 45 minuti ho contatto solamente 23 veicoli, per cui direi di no. Viale Costituzione resta l'opzione migliore».

