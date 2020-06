Bravata in stazione a Mandello: in decine scavalcano i binari, il video diventa virale

Una bravata da centinaia diventata di dominio nazionale. Nel fine settimana Mandello del Lario è stata presa d'assalto da lecchesi e non, con le conseguenze del caso: le zone a lago sono state affollate in occasione della splendida e calda giornata che ha caratterizzato soprattutto domenica. Tantissimi sono stati coloro che si sono mossi con i cosiddetti "treni del lago", sia per il viaggio d'andata che per quello di ritorno.

Ed è, verosimilmente, durante l'attesa per un convoglio di rientro che in decine di giovani hanno deciso di scavalcare i binari della stazione, fortunatamente non mentre non era in arrivo un mezzo: la scena, ripresa e girata alla pagina satirica "Welcome to Favelas", è diventata virale sui social network; nelle ultime ventiquattro ore sono state centinaia di migliaia le visualizzazione, così com'è stato ingente anche il numero di commenti postati dagli altri utenti.