Maxi schianto sulla Valassina, rallentamenti in direzione Lecco

Anche alcuni lecchesi sono rimasti coinvolti nei rallentamenti che questa mattina, martedì, si sono registrati lungo la Strada Statale Valassina dove si è verificato un maxi incidente con sei auto nel tratto tra Carate e Verano Brianza (direzione Lecco).

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 10.30. Inizialmente le condizioni dei feriti - otto persone - sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: tre persone sono state accompagnate in codice verde negli ospedali di Desio, Carate e al San Gerardo; gli altri cinque hanno rifiutato le cure. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia stradale.Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incidente, per i rilievi sono al lavoro gli agenti della Polstrada.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte della carreggiata è stata chiusa al traffico e si sono formate code per circa due chilometri in direzione Lecco.