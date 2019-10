Scivola e si ferisce a un braccio, escursionista elisoccorso sul Medale

Doppio intervento del Soccorso Alpino, con l'elicottero in supporto, per prestare aiuto ad altrettanti escursionisti nella giornata di oggi, domenica, sulle alture lecchesi. Meno grave il primo infortunio che ha visto coinvolta una persona trovatasi in difficoltà in una zona impervia della Grigna Settentrionale, nel comune di Pasturo, intorno alle 10 di questa mattina. Presto raggiunto dai soccorritori, l'escursionista è stato poi portato in ospedale a Lecco in codice verde.

Più serie invece le ferite riportate da un uomo di 65 anni scivolato sul Medale intorno a mezzogiorno. Dopo l'allarme al 118 e l'arrivo sul posto dell'elisoccorso da Como e del personale del Cnsas (XIX delegazione Lariana) l'escursionista è stato trasportato in codice giallo al Manzoni. A seguito della caduta in una zona impervia, il 65enne ha riportato un trauma a un gomito.