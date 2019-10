Infortunio sul lavoro: trentenne si schiaccia una mano in fabbrica

Incidente sul lavoro questa mattina a Missaglia. Vittima di un infortunio un ragazzo di 30 anni impegnato in un sito produttivo di Via Gioacchino Rossini.

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 8.10, dopo che il giovane ha subito lo schiacciamento della mano mentre era al lavoro. Sul posto è giunta l'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo. Il 30enne è stato trasportato all'ospedale in codice giallo: secondo i primi riscontri ha subito lo schiacciamento di due dita della mano.

Le cause dell'incidente devono essere chiarite, allertati - come previsto in questi casi - anche i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i tecnici di Ats Brianza.