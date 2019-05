Si è spento il sorriso di Ester, un simbolo di Monte Marenzo

Monte Marenzo piange Ester Zambetti, per oltre 20 anni impegnata in parrocchia e volto simbolo del paese. Braccio destro dell'ex parroco don Renato, sempre sorridente e disponibile, la donna è venuta a mancare a 82 anni mentre si trovava ospite all'Opera Pia Piccinelli di Scanzorosciate.

I funerali verranno celebrati lunedì 20 maggio alle ore 15 nella chiesa di Fiorano al Serio. In queste ore si susseguono le attestazione di cordoglio e i ricordi commossi da parte di tanti cittadini di Monte Marenzo che hanno conosciuto Ester, apprezzando l'opera che per tanti anni la donna aveva portato avanti nella parrocchia e nel tessuto sociale del paese. Tra questi ricordi, riportiamo quello di Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo.

«Ester Zambetti era una donna brava e simpatica a tutti - ricorda Fontana - è stata a Monte Marenzo per oltre 20 anni. Lei mi chiamava il signor Angelo. Si era unita ai nostri corsi di ginnastica negli anni Novanta. Dopo aver chiesto il via libera a don Renato, aveva indossato la tuta e via, nella palestrina scolastica si era subito creata un'atmosfera bellissima per anni, andava molto d’accordo con l’insegnante e con tutte le partecipanti al corso, in modo particolare con mia mamma Pierina, sia nelle battute che in altre attività, a partire dalla passione per i fiori e per l’orto. Ester era amante dei gerani, mia mamma delle rose. Ester abbelliva i balconi della canonica, entrambi facevano a gara per fare addobbi per la festa della Madonna del Rosario e di San Paolo.

Inoltre Ester cantava nella corale parrocchiale, realizzava bellissimi presepi ogni anno per la mostra natalizia, sosteneva sempre i diversi progetti dei ragazzi del Cre in oratorio. Seguiva tutte le sfide del palio, lei faceva parte della contrada dell’Airone - conclude Angelo Fontana - La ricorderemo sempre con tanto affetto».

