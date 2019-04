Tragedia sul lavoro in Brianza, morto operaio di 25 anni

Tragedia a Sulbiate, a pochi chilometri dal confine tra le province di Monza e Lecco. Mercoledì mattina un ragazzo di 25 anni, residente a Cavenago Brianza, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro all'interno di un'azienda in via Rossini, la Silfa Metal Packaging.

I soccorritori si sono precipitati sul posto pochi minuti dopo le 9.30 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Purtroppo però per il giovane non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto reso noto al momento l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da un rullo.

In via Rossini mercoledì mattina anche i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i tecnici dell'Ats che dovranno far luce sulla dinamica dell'incidente.