Nuovo caso di intossicazione etilica, uomo soccorso poco prima dell'alba

Nuovo intervento dei soccorsi per un'intossicazione etilica, questa volta poco prima dell'alba. Questa mattina, domenica, un uomo di 33anni non si è sentito bene dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

L'allarme al 118 è scattato intorno alle 6.30. L'ambulanza della Croce Rossa di Lecco ha raggiunto il paziente, che in quel momento si trovava in strada, in viale Redipuglia, a poca distanza dal Parco Belfiore e dall'ospedale. Dopo l'allerta in codice giallo e l'arrivo dei soccorsi sul posto, le condizioni del 33enne sono per fortuna apparse non gravi. Il paziente è stato comunque trasportato in ambulanza in codice verde in ospedale per ulteriori cure e accertamenti.

Non è il primo caso di soccorsi scattati per persone in stato di ubriachezza a Lecco e provincia, soprattutto nelle serate prefestive. Diverse le situazioni in cui ad aver alzato troppo il gomito sono stati ragazzi giovani. Recentemente il 118 è dovuto intervenire in Valsassina e sul lungolago di Lecco, a poca distanza con il comune di Abbadia.