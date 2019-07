Malgrate: installato e attivato il nuovo semaforo alla rotonda sulla Provinciale

E' stato installato e attivato, giovedì 18, il semaforo a chiamata pedonale nel rondò che si trova di fronte all'Obi di Malgrate, sulla Strada Provinciale. Voluto e deliberato dalla Giunta Polano nel corso della seduta tenutasi lo scorso 17 gennaio, da oggi regola il passaggio dell'attraversamento che collega quella zona commerciale con il Gaggio e viceversa.

Il progetto prevede anche la rimozione del semaforo che regola il traffico all'intersezione tra la Provinciale e via Polvara, zona in cui è attivo il distributore di benzina, contestata anche attraverso una raccolta firme di dissenso, e la chiusura del parcheggio creato nella zona dell'ex distributore a marchio "Erg"; infine, sarà rimosso l'attraversamento attualmente disegnato all'altezza del ponte Kennedy, sostituito da uno che verrà realizzato oltre la rotonda del Ponte Nuovo, come previsto dal progetto per il nuovo parcheggio al Porto di Malgrate.

Gallery