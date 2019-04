Operai al lavoro sul ponte gettano detriti di scarto nell'Adda

Invece di portare in discarica l'asfalto rimosso a seguito di alcuni lavori sul ponte, hanno gettato i detriti nel fiume Adda sottostante. I fatti sono avvenuti a Brivio e sono stati ripresi da una passante che mentre si trovava nella passeggiata sottostante ha notato e ripreso in un breve video gli uomini all'opera nella giornata di ieri, sabato.

La clip è stata postata sul gruppo social "Sei di Brivio se..." e in poche ore ha raggiunto circa 18.000 visualizzazioni. Nel breve girato (qui pubblichiamo alcune istantanee) si vedono gli operai hanno mentre riversano in più occasioni quantitativi importanti di materiali di scarto nel corso d'acqua che divide il Comune lecchese di Brivio da quello di Cisano Bergmasco.

Sembra che i lavori siano stati richiesti per livellare alcune buche e dislivelli dell'antico ponte. Il sindaco di Brivio Federico Airoldi ha condannato l'accaduto e ha fatto sapere che al più presto chiederà chiarimenti in merito alla Provincia, ente competente per la manutenzione del ponte. La Provincia di Lecco avrebbe però già precisato che quelli all'opera non erano suoi operai.

Nelle prossime ore si dovrebbero avere notizie più complete sull'accaduto, soprattutto in merito a competenze e responsabilità. Intanto le immagini (qui riportiamo alcuni frame del video) continuano a girare, tra le giuste critiche di tanti cittadini chiamati alla massima attenzione nella raccolta diferenziata e nel rispetto del bene pubblico, costretti poi a vedere che alcuni lavoratori incaricati quasi certamente da un ente pubblico, si sono messi perfino a gettare detriti nel fiume, in un'area verde molto bella. Una zona tra l'altro compresa in quel Parco Adda Nord dove restrizioni e burocrazia sono davvero notevoli.

