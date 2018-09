Colti in flagrante, oppongono resistenza: arrestati due spacciatori

In manette per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nei guai, nella notte fra giovedì e venerdì, sono finiti M.S., classe 1994 residente a Pioltello (Mi) e S.A., 1987 senza fissa dimora, entrambi originari del Marocco e già noti alle forze di polizia.

I Carabinieri della stazione di Colico, impegnati in una mirata attività di contrasto allo spaccio di droga mediante servizi di osservazione, pedinamento e controllo sul conto di giovani noti assuntori, hanno intercettato i due individui fermandoli a Dorio nei pressi della stazione ferroviaria. Gli spacciatori, alla vista dei militari, hanno opposto resistenza tentando di darsi alla fuga a bordo di un'automobile.

L'attività antidroga ha consentito di documentare la cessione di stupefacenti da parte dei due, mentre la successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire la somma in contante di 5.195 euro in banconote anche di piccolo taglio, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Gli arrestati sono stati condotti in Tribunale questa mattina per la convalida dell'arresto. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per S.A. e i domiciliari per M.S.