Bellano. Numeri da record per l'Orrido: superata quota 70mila visitatori

E' stato un vero e proprio anno di grazia quello 2017 per l'Orrido di Bellano. Dall'incontro avvenuto tra il sindaco Antonio Rusconi e il candidato alle regionali per Forza Italia Mauro Piazza è infatti emerso che l'eccellenza lecchese, premiata nel 2015 con il certificato di eccellenza conferitogli da Tripadvisor, nell'anno da poco conclusosi ha superato la quota di settantamila visitatori (+300% rispetto al 2016), confermando così il trend già innestatosi ad inizio anno. Ad aprile, infatti, venne messo a segno il record di visitatori in un solo mese dal 2009 in avanti.

«L’Orrido è un gioiello naturalistico che grazie al contributo di Regione Lombardia è stato riqualificato. E i risultati si vedono: oltre 70.000 visitatori nel 2017 con un incremento del 300% rispetto al 2016. Regione Lombardia è intervenuta anche per il superamento dei problemi legati all’intersezione tra la ferrovia e la statale in paese con uno stanziamento di 100.000 euro per iniziare il percorso di progettazione», ha dichiarato Mauro Piazza al termine dell'incontro avuto con il sindaco Rusconi.