Annone, nuovo cavalcavia: ci siamo? Ad aprile il nuovo cantiere

Salvo imprevisti, ad aprile 2018 inizieranno i lavori per dare ad Annone Brianza e ai comuni limitrofi un nuovo cavalcavia, che sostituirà così quello crollato ad ottobre 2016 sulla testa del malcapitato Claudio Bertini, civatese perito nel tragico cedimento.

E' infatti scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi con cui sarebbe stato possibile contestare l'affidamento dei lavori all'associazione temporanea d'impresa formata da CO.E.ST costruzioni e Bea Service Snc: nessuno ha obiettato, di conseguenza in primavera verrà aperto il nuovo cantiere sulla Strada Statale 36. La base d'asta era di poco inferiore ai due milioni di euro, ma l'appalto è stato vinto per poco più di un milione e mezzo, oneri di sicurezza compresi.

340 i giorni a disposizione di ATI e operai per completare i lavori: il taglio del nastro, di conseguenza, dovrebbe avvenire a febbraio 2019. Il ponte verrà costruito in separata sede e solo assemblato in loco, il tutto per interferire il meno possibile con il forte flusso di veicoli che giornalmente percorrono quel tratto della Statale.