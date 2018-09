Precipita in Grignetta: soccorsi complicati dalla nebbia

Elicottero in azione sulla Grignetta, nella tarda mattinata di domenica, per recuperare un escursionista che secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitato non lontano dal Rifugio Rosalba.

Nonostante la centrale operativa di Areu avesse in un primo momento giudicato l'infortunio in codice rosso, le condizioni dell'uomo, 54 anni, non sarebbero gravi. L'elisoccorso proveniente dal Sant'Anna lo ha infatti individuato e l'intervento è stato successivamente rivalutato in codice giallo.

Del delicato intervento al momento non si hanno informazioni dettagliate, anche perché in mattinata la Grignetta è stata avvolta da un fitta foschia che ha decisamente complicato le operazioni.