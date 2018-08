Cremeno: punta da un insetto, donna soccorsa con l'elicottero

Paura a Cremeno, in Via Combi, per una donna colpita da reazione allergica a causa della puntura di un imenottero.

È accaduto questa mattina intorno alle 10. La donna, 70 anni, subito dopo essere stata punta - non è chiaro se da una vespa, un calabrone o un tafano - ha manifestato i classici sintomi della reazione allergica. Per lei sono così scattate le operazioni di soccorso: allertata l'ambulanza della Croce rossa di Ballabio e intervento dell'elisoccorso di Bergamo.

Proprio il personale medico dell'elicottero ha raggiunto la 70enne, trattandola sul posto. Le sue condizioni, per fortuna, sono subito migliorate. La donna è stata successivamente trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco in osservazione.