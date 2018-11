Qualità della vità: per "ItaliaOggi", Lecco fa dieci passi indietro

Lecco torna indietro di due anni, perdendo dieci posizioni nella classifica sulla qualità della vita pubblicata dal settimanale "ItaliaOggi" sull'edizione di lunedì 19, stilata in base alle analisi dell’Università la Sapienza di Roma. Un salto ai livelli del 2016 dopo l'exploit di un anno fa, quando la nostra città si posizionò alla base della top five. Ampliata, ora, la distanza dalle trentine Bolzano, Trento e Belluno, che mantengono le rispettive posizioni di vertice anche a un anno di distanza. Se non altro, Lecco rimane una delle città migliori in cui vivere in Lombardia: meglio fa solo Sondrio (8°), nella top ten. 714,32 i punti guadagnati, molti di meno rispetto ai 878,57 del 2017.

Lavoro in miglioramento, soffre l'ambiente

Rispetto allo scorso anno solare, Lecco scala la classifica, sino al ventiseiesimo posto, per quanto riguarda il parziale "Affari e Lavoro", migliorando di tre posizioni il proprio posizionamento. Netto, invece, il peggioramento per quanro riguarda il settore ambientale: in 365 giorni Lecco è passata dal 35esimo al 67esimo posto, confermando il trend negativo per le città del Nord rispetto a quelle del Sud. Crollo anche del tenore di vita (dal 5° al 55esimo posto).

Questi i posizionamenti nei vari settori analizzati nella ricerca:

Affari e lavoro: 26esima posizione.

Criminalità (accezione positiva, ndr): 8a posizione.

Disagio sociale (accezione positiva, ndr): 5a posizione.

Popolazione: 30a posizione.

Servizi finanziari: 16esima posizione.

Sistema salute: 55esima posizione.

Tempo libero e turismo: 75esima posizione.

Tenore di vita: 55esima posizione.

Questi, invece, i posizionamenti nei vari settori analizzati nella ricerca nel 2017: