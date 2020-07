Ha preso servizio il nuovo vicario del Questore di Lecco

Nella mattinata di oggi, proveniente dalla Questura di Bergamo, ha preso servizio presso la Questura di Lecco un nuovo Funzionario. Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato dottor Sergio Vollono, che andrà ad assumere l’incarico di nuovo Vicario del Questore.

Sergio Vollono, 57 anni, (nella foto con il Questore Alfredo D’Agostino), è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano e nel 1991 è entrato a far parte della Polizia di Stato con il grado di Vice Commissario. Dal 1992 ha prestato servizio presso la Questura di Milano, dove ha diretto sette diversi Commissariati di Pubblica Sicurezza del capoluogo lombardo. Nell’anno 2012 viene promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato ed assegnato alla Questura di Bergamo, quale Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine.

Nel periodo di permanenza a Bergamo importante è stato il suo impegno sul fronte dell’ordine pubblico. Come spiegano fonti della Questura, si tratta di un funzionario di indubbia “professionalità ed equilibrio”, doti che hanno sempre contraddistinto il suo operato. Il dottor Vollono ha diretto delicati servizi di ordine pubblico, come quelli presso il Gewiss Stadium di Bergamo in occasione dei campionati disputati dall’Atalanta, nonché in occasione di grandi eventi quali il “G7” per l’agricoltura e per la “Peregrinatio” dell’urna con le spoglie del Santo Padre Papa Giovanni XXIII.

Il Questore della Provincia di Lecco dottor Alfredo D’Agostino lo ha ricevuto ufficialmente ed ha augurato al nuovo collega buon lavoro, sottolineando l’importanza del delicato incarico che andrà a ricoprire quale Vicario del Questore. Il Funzionario va a sostituire il Primo Dirigente della Polizia di Stato dottor Carlo Ambrogio Mazza, che è stato assegnato alla Questura di Varese con lo stesso incarico di Vicario del Questore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ambrogio Enrico Mazza, recente Vicario del Questore, a destra e al centro nelle foto BONACINA/LECCOTODAY